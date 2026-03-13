Secondo un sito inglese, Ousmane Dembele, attaccante del PSG, cambierà squadra questa estate. Si parla di un trasferimento al Manchester City, che sarebbe il suo prossimo club. La notizia è stata riportata senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali. Finora, nessun altro elemento è stato confermato o smentito riguardo a questa operazione.

Il prossimo club dell’attaccante del PSG Ousmane Dembele è stato rivelato essere il Manchester City. Il Pallone d’Oro 2025 ha lottato contro un infortunio in questa stagione, ma ha aiutato i parigini a vincere la UEFA Champions League la scorsa stagione, una competizione che sperano fermamente di mantenere. Gli uomini di Luis Enrique sono anche in testa alla Ligue 1, davanti al Lens, secondo in classifica, ma negli ultimi giorni si è diffusa ampiamente la notizia del futuro di Dembelé. Ma secondo le notizie sismiche di Fichajes, Dembele sta uscendo dal Parco dei Principi, con la Premier League la prossima sfida da conquistare per il re di Francia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rapporto Manchester City: Ousmane Dembele “sarà” il prossimo grande acquisto del club quest’estate

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