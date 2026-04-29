Supplenze docenti sindacati al Ministero La Uil Scuola | Chiarezza su completamento orario e procedure per i precari

Mercoledì 29 aprile si è tenuto un incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell'Istruzione e del Merito per affrontare la bozza di nota operativa sulle supplenze per l'anno scolastico 202627. Durante la riunione, i sindacati hanno richiesto chiarimenti riguardo al completamento dell'orario di lavoro e alle procedure da seguire per i docenti precari. La discussione è focalizzata sulla definizione delle modalità di assegnazione delle supplenze e sulla gestione delle graduatorie.

Si è svolto mercoledì 29 aprile l’incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito per discutere la bozza di nota operativa relativa alle supplenze per l’anno scolastico 202627. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Supplenze docenti precari over 67: vittoria in Tribunale contro il Ministero, permanenza in GPS per raggiungere il minimo contributivoIl Tribunale di Siena riammette in GPS una docente precaria 67enne senza contributi minimi, garantendole supplenze fino ai 71 anni L'articolo . Docenti tutor e orientatori: risorse 2025/2026 sbloccate dopo il sollecito Uil Scuola al MinisteroIl decreto di riparto delle risorse per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori per l'anno scolastico 20252026 è stato finalmente emanato. Una raccolta di contenuti Si parla di: Formazione docenti e personale ATA: le nuove risorse per l'anno 2025/2026 e le critiche della UIL Scuola. Supplenze docenti 150 preferenze, domande dal 16 al 29 luglio. Mini call veloce dal 14 al 18 agosto. Ecco le ultime novità sulle procedure su posto comune e sostegnoInformativa al Ministero dell'Istruzione e del Merito sul documento he definisce criteri, modalità e tempistiche per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2026/2027 ... orizzontescuola.it L'anno scolastico al via con 250mila supplentiAnno scolastico nuovo, problemi vecchi. Saranno, quest'anno, oltre 250mila i contratti a tempo determinato, denunciano i sindacati. Un dato smentito da fonti del dicastero dell'Istruzione che parla di ... ansa.it