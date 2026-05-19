Superbonus maxi sequestro | 6,2 milioni per truffe e falsi lavori

Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di 6,2 milioni di euro legati a un'indagine su truffe e falsificazioni nel settore del Superbonus. Le autorità hanno accertato come siano state alterate le certificazioni relative ai lavori edilizi, con tre persone identificate come responsabili di un sistema di emissione di false fatture. L'inchiesta si concentra sulla creazione di documenti falsi e sulla manipolazione delle certificazioni per ottenere indebitamente benefici fiscali.

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