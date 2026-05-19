A Brescia, un’indagine ha portato alla luce un ampio sistema di truffe legate al Superbonus 110%, un provvedimento introdotto durante il governo precedente. Le attività investigative hanno accertato sprechi e irregolarità che coinvolgono diverse persone e società, con cifre che si aggirano su numeri elevati. Le autorità hanno sequestrato documenti e verificato transazioni finanziarie sospette, mentre le forze dell’ordine proseguono con le indagini per chiarire l’intera rete di frodi legata a questa misura.

Sprechi e truffe col superbonus, soldi regalati o rubati, 11o e lode in disastro contabile firmato dal M5S quando era al governo. Stavolta i furbetti del superbonus grillino operavano a Brescia, sempre con lo stesso metodo: false fatturazioni, lavori gonfiati, generazione di crediti d’imposta non dovuti dallo Stato su opere di efficientamento energetico e ristrutturazione delle facciate. La follia del 110% fa ancora sentire i suoi effetti pesanti, sia sui conti pubblici che sull’attività delle forze dell’ordine. Una legge, quella sul 110%, c he il governo Conte ha lasciato in eredità prima a Draghi poi alla Meloni, con il suo disastroso impianto normativo e la sua assenza di verifiche che avevano favorito truffe e malaffare in tutta Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Superbonus grillino, truffa infinita: scacco alla banda del 110% a Brescia. Le cifre del disastro di Conte

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