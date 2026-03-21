Brescia truffa del superbonus edilizio | la Guardia di Finanza sequestra 3,5 milioni di euro 5 persone indagate

A Brescia, i finanzieri del Comando provinciale hanno sequestrato oltre 3,5 milioni di euro in relazione a lavori edilizi beneficiati dal Superbonus 110%. Cinque persone sono state poste sotto indagine nell'ambito di un’indagine sulla truffa legata a questa agevolazione fiscale. Le operazioni sono state effettuate con sequestri d'urgenza, mentre l’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’intera vicenda.

Brescia, 21 marzo 2026 – I finanzieri del Comando provinciale di Brescia hanno eseguito sequestri d'urgenza per oltre 3,5 milioni di euro, riferiti a lavori agevolati attraverso la normativa del Superbonus 110%. Le indagini hanno fatto emergere l'esistenza di una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato, realizzata attraverso la generazione e la successiva immissione in circolazione di crediti fiscali fittizi, riferiti a presunti interventi di efficientamento energetico su vari immobili, in realtà mai effettuati o effettuati solo parzialmente, comunque oltre i termini previsti dalla normativa per l'acquisizione dell'agevolazione nella misura pari 110% dell'importo dei lavori effettuati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, truffa del superbonus edilizio: la Guardia di Finanza sequestra 3,5 milioni di euro, 5 persone indagate Articoli correlati Nuova truffa sul superbonus edilizio scoperta dalla Finanza, crediti d'imposta indebiti per quasi due milioni di euroLe indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Patti e coordinate dalla procura del comprensorio hanno portato alla denuncia di cinque... Truffa del Superbonus edilizio: 2 milioni sequestrati dalla finanza a NovaraEseguite dalle fiamme gialle anche sette misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere,... Approfondimenti e contenuti su Brescia truffa del superbonus edilizio... Temi più discussi: Truffa sul Superbonus 110%, sequestrati 3,5 milioni di euro; GDF - GUARDIA DI FINANZA * I CREDITI DI IMPOSTA LEGATI AL SUPERBONUS 110% SONO STATI SEQUESTRATI A BRESCIA PER 3,5 MILIONI DI EURO; Superbonus, maxi truffa milionaria: sequestri anche a Palermo. Truffa sul Superbonus, la Finanza di Brescia sequestra 3,5 milioniL’operazione delle Fiamme gialle ha riguardato anche le province di Napoli, Frosinone e Messina: la segnalazione dall’Agenzia delle Entrate su una società operante quale general contractor ... giornaledibrescia.it Lavori non fatti o non conclusi, truffa del 'Superbonus 110% per oltre 3,5 milioni di euro: maxi operazione della finanzaBRESCIA. Truffa del Superbonus 110% con un sequestro di oltre 3,5 milioni di euro. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale Brescia, nell’ambito di un’attività coordinata ... ildolomiti.it Le attività investigative - svolte dal personale della Guardia di Finanza con l’ausilio delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza poste lungo le arterie cittadine - consentivano di ricostruire il tragitto percorso dai due soggetti a bordo dell’auto con facebook Attivati i controlli della Guardia di Finanza. #Tg1 Gianpiero Scarpati x.com