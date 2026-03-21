Brescia truffa del superbonus edilizio | la Guardia di Finanza sequestra 3,5 milioni di euro 5 persone indagate
A Brescia, i finanzieri del Comando provinciale hanno sequestrato oltre 3,5 milioni di euro in relazione a lavori edilizi beneficiati dal Superbonus 110%. Cinque persone sono state poste sotto indagine nell'ambito di un’indagine sulla truffa legata a questa agevolazione fiscale. Le operazioni sono state effettuate con sequestri d'urgenza, mentre l’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’intera vicenda.
Brescia, 21 marzo 2026 – I finanzieri del Comando provinciale di Brescia hanno eseguito sequestri d'urgenza per oltre 3,5 milioni di euro, riferiti a lavori agevolati attraverso la normativa del Superbonus 110%. Le indagini hanno fatto emergere l'esistenza di una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato, realizzata attraverso la generazione e la successiva immissione in circolazione di crediti fiscali fittizi, riferiti a presunti interventi di efficientamento energetico su vari immobili, in realtà mai effettuati o effettuati solo parzialmente, comunque oltre i termini previsti dalla normativa per l'acquisizione dell'agevolazione nella misura pari 110% dell'importo dei lavori effettuati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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