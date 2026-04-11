Wemby torna e ne segna 40 Super Fontecchio lancia Miami Boston blinda il 2° posto a Est

Nella penultima giornata della stagione NBA, diverse squadre sono scese in campo. Il giocatore degli Spurs, tornato in campo, ha messo a segno 40 punti, portando a 65 le partite disputate in stagione e rendendosi così idoneo ai premi poststagionali. Nel frattempo, un altro atleta ha guidato Miami a una vittoria importante, mentre i Boston Celtics hanno consolidato la loro posizione al secondo posto nella Eastern Conference.

Penultima gara per tutte e 30 le squadre. Il francese degli Spurs rientra e raggiunge le 65 partite, minimo per essere eleggibile per i premi poststagionali. Tantissime le assenze nei team che non avevano nulla in palio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wemby torna e ne segna 40. Super Fontecchio lancia Miami. Boston blinda il 2° posto a Est Fontecchio non basta a Miami, vincono Detroit e Boston, Oklahoma a valangaROMA - Dieci le partite della regular-season di Nba giocate nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Leggi anche: Fontecchio ko con Miami, Boston domina. Wembanyama trascina gli Spurs