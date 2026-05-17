Il robot cingolato che spara missili anticarro | così la Nato cambia la guerra terrestre

In Europa si registra un’accelerazione nella tecnologia militare con l’introduzione di robot cingolati armati di missili anticarro. Questa evoluzione deriva dalle recenti lezioni apprese durante un conflitto che ha coinvolto diverse nazioni, portando le forze armate a integrare sistemi automatizzati nel combattimento terrestre. Le nuove unità robotiche sono state testate e adottate in diverse operazioni, segnando un cambiamento significativo nelle strategie di guerra terrestri. La Nato ha seguito da vicino questa evoluzione, promuovendo lo sviluppo di queste tecnologie avanzate.

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