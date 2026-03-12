Empoli | truffa finto carabiniere finisce in rapina ferita la vittima Arrestato un 20enne

A Empoli, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 20 anni con l’accusa di aver commesso una rapina aggravata e lesioni personali. L’episodio è avvenuto dopo che l’individuo, fingendosi un carabiniere, ha truffato una vittima e successivamente le ha procurato delle ferite. L’arresto è stato effettuato dall’aliquota radiomobile della compagnia locale.

EMPOLI (FIRENZE) – I Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Empoli, hanno arrestato per l’ipotesi di rapina aggravata e lesioni personali un 20enne italiano. Nel primo pomeriggio un uomo anziano si presentava in caserma ad Empoli, riferendo che poco prima era stato contattato da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri che gli aveva riferito che la sua autovettura fosse stata appena utilizzata per compiere una rapina in una gioielleria di Empoli, motivo per il quale si sarebbe dovuto immediatamente portare in caserma. Veniva inviata immediatamente una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Empoli presso l’abitazione dell’anziano, cogliendo in flagranza di reato l’autore mentre tentava di darsi alla fuga con ancora in mano svariati cofanetti, monili in oro e gioielli sottratti alla moglie dell’anziano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Empoli: truffa finto carabiniere finisce in rapina, ferita la vittima. Arrestato un 20enne Articoli correlati Truffa del finto carabiniere a Roma, 56enne incastrato dalla vittima e arrestato in flagranza di reatoUn uomo è stato arrestato per tentata truffa aggravata dopo un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma. Roma: tenta truffa del finto incidente, finto carabiniere arrestatoUn'anziana signora riesce a incastrare un truffatore che si era spacciato per carabiniere. Tutto quello che riguarda Empoli truffa finto carabiniere finisce... Temi più discussi: Un'altra truffa del finto carabiniere, arrestato un giovanissimo; Truffa del finto carabiniere a Siena: arrestato un uomo, denunciata una donna; Anziana si accorge della truffa e prova a fermare il finto carabiniere: 19enne arrestato; Truffa dei finti poliziotti. Ma l’anziana li fa arrestare. Truffa del finto carabiniere: l’estorsione di un catanese ai danni di una minorenneRAGUSA – Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la misura cautelare ... newsicilia.it Truffa del finto Carabiniere: un arresto e denunciaSIENA. I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siena hanno arrestato in flagranza di reato un uomo e ... ilcittadinoonline.it Ufficiale: #Shpendi rinnova con l’Empoli fino al 2029 x.com Empoli FC facebook