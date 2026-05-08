Venerdì 15 maggio 2026 uscirà ufficialmente l’EP di debutto intitolato “Zefiro” della cantautrice TÄRA, disponibile in pre-save già da ora. L’album segna il primo lavoro discografico dell’artista e viene anticipato da un singolo che introduce le sonorità e il mood della produzione. La cantante, nota per il suo stile che mescola elementi di musica pop e influenze levantine, si prepara a presentare il suo progetto al pubblico.

Cosa: Uscita dell’EP di debutto “Zefiro” della cantautrice TÄRA. Dove e Quando: Disponibile in pre-save, in uscita ufficiale venerdì 15 maggio 2026. Perché: Una delle voci più significative delle seconde generazioni in Italia fonde sound arabo e R&B contemporaneo. Il panorama musicale italiano contemporaneo si arricchisce di una nuova, vibrante sfumatura grazie all’esordio discografico di TÄRA. Venerdì 15 maggio segna una data spartiacque per l’artista con la pubblicazione di Zefiro, il suo primo EP edito da Troppo Records e distribuito da Sony Music. Tamara Al Zool, in arte TÄRA, non è solo una voce emergente, ma rappresenta un vero e proprio ponte culturale: nata in Italia da genitori palestinesi, ha saputo trasformare la complessità della propria eredità in un linguaggio artistico che parla di inclusione, memoria e trasformazione.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - TÄRA: il soffio vitale di “Zefiro” tra identità e pop levantino

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