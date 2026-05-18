Una grossa tempesta solare ha generato una macro-struttura a forma di V che si sta muovendo verso la Terra e Marte. La perturbazione ha già raggiunto il pianeta rosso, dove un rover ha registrato un'anomalia simile a quella osservata sulla Terra. Le comunicazioni satellitari sulla Terra potrebbero essere influenzate da questa massa di plasma proveniente dal sole. Le autorità scientifiche monitorano attentamente la situazione, ma finora non sono stati comunicati danni o interruzioni ufficiali.

? Punti chiave Come influenzerà la macro-struttura a V le comunicazioni satellitari terrestri?. Perché il rover Perseverance ha rilevato la stessa anomalia su Marte?. Cosa accadrà alle infrastrutture tecnologiche con l'impatto della classe G2?. Dove sarà possibile osservare le aurore causate dai brillamenti di classe X?.? In Breve Solar Orbiter rileva due brillamenti classe X1 e dodici esplosioni classe M.. Rover Perseverance su Marte conferma la macro-struttura tramite sensori al cratere Jezero.. Tempeste geomagnetiche evolveranno da classe G1 a G2 nelle prossime ore.. Aurore polari visibili alle alte latitudini grazie alla Luna in fase nuova. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tempesta solare: la macro-struttura a V colpisce Terra e Marte

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