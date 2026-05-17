Sub morti alle Maldive arrivato il team finlandese per recuperare i corpi | Si immerge domani Stasera il rientro dei 20 italiani – La diretta

Nelle acque dell'arcipelago delle Maldive sono in corso operazioni di recupero dei corpi di quattro cittadini italiani scomparsi giovedì scorso vicino all'isola di Alimathà. Questa sera si concluderà il rientro di venti italiani coinvolti nel caso. Domani, lunedì 18 maggio, sono previste nuove attività di ricerca e recupero, con un team finlandese che si occuperà di recuperare i corpi, e l'immersione è programmata per la giornata successiva.

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