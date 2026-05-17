Sub morti alle Maldive arrivato il team finlandese per recuperare i corpi | Si immerge domani Stasera il rientro dei 20 italiani – La diretta
Nelle acque dell'arcipelago delle Maldive sono in corso operazioni di recupero dei corpi di quattro cittadini italiani scomparsi giovedì scorso vicino all'isola di Alimathà. Questa sera si concluderà il rientro di venti italiani coinvolti nel caso. Domani, lunedì 18 maggio, sono previste nuove attività di ricerca e recupero, con un team finlandese che si occuperà di recuperare i corpi, e l'immersione è programmata per la giornata successiva.
Riprenderanno domani, lunedì 18 maggio, le operazioni di ricerca e recupero dei corpi dei quattro cittadini italiani – Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri – dispersi da giovedì nelle acque attorno all’isola di Alimathà, nell’arcipelago delle Maldive. Le operazioni erano state sospese sabato 17 maggio dopo la morte del sergente Mohamed Mahudhee, membro delle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive, probabilmente colpito da malattia da decompressione. Intanto le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per la presunta violazione del limite di profondità di 30 metri durante le immersioni e hanno revocato la licenza dell’imbarcazione “Duke of York”. 🔗 Leggi su Open.online
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