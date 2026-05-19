Maldive | recuperati i corpi di Gualtieri e Montefalcone due dei cinque sub italiani morti nell’atollo di Vaavu

Da feedpress.me 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Maldive, sono stati recuperati oggi i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub italiani deceduti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. La notizia si aggiunge alla conferma del decesso di altri due sub, mentre si cerca ancora di rintracciare il corpo del quinto. Le operazioni di recupero sono state condotte nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza durante le immersioni in quella zona.

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Sono stati recuperati oggi i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub italiani morti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. La notizia è stata riportata da The Standard Maldives. Secondo alcune fonti, il recupero degli altri due corpi (uno invece è stato ritrovato nell'immediatezza della tragedia) potrebbe avvenire nella giornata di domani, compatibilmente con le condizioni subacquee e con le valutazioni di sicurezza all’interno del sistema di grotte sommerse. Operazioni ad altissima complessità Le operazioni di recupero sono iniziate questa mattina intorno alle 9.30 ora italiana nelle acque di Alimathà, nell’atollo di Vaavu. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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