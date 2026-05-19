Sub italiani morti alle Maldive | nella ricostruzione l' errore fatale

Da liberoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente ha causato la morte di due sub italiani nelle acque delle Maldive. Le operazioni di recupero dei corpi sono ancora in corso, con due dei tre soggetti coinvolti già portati in superficie. La dinamica dell’accaduto è stata ricostruita e indica un errore fatale che ha portato alla tragedia. Le autorità locali stanno coordinando le operazioni di ricerca e il lavoro di identificazione dei corpi recuperati. La vicenda resta sotto osservazione mentre proseguono le operazioni di soccorso.

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Una vera e propria staffetta il recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Al momento solo due sono stati portati in superficie. A spiegare lo svolgimento delle operazioni è  Mohammed Hussain Sharif, portavoce del governo maldiviano. "Come sapete quando li hanno trovati, i corpi erano tutti insieme e si trovavano nel terzo settore della grotta", ha detto. "Il piano è cercare insieme ai sub finlandesi, alla guardia costiera e alla polizia di portarli in superficie. A quel punto i sub della Guardia Costiera li porteranno dai 30 metri ai 7 metri e dopo questa fase ci saranno le ultime operazioni e verranno portati completamente in superficie". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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