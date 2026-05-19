Sub italiani morti alle Maldive | nella ricostruzione l' errore fatale

Un incidente ha causato la morte di due sub italiani nelle acque delle Maldive. Le operazioni di recupero dei corpi sono ancora in corso, con due dei tre soggetti coinvolti già portati in superficie. La dinamica dell’accaduto è stata ricostruita e indica un errore fatale che ha portato alla tragedia. Le autorità locali stanno coordinando le operazioni di ricerca e il lavoro di identificazione dei corpi recuperati. La vicenda resta sotto osservazione mentre proseguono le operazioni di soccorso.

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Una vera e propria staffetta il recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Al momento solo due sono stati portati in superficie. A spiegare lo svolgimento delle operazioni è Mohammed Hussain Sharif, portavoce del governo maldiviano. "Come sapete quando li hanno trovati, i corpi erano tutti insieme e si trovavano nel terzo settore della grotta", ha detto. "Il piano è cercare insieme ai sub finlandesi, alla guardia costiera e alla polizia di portarli in superficie. A quel punto i sub della Guardia Costiera li porteranno dai 30 metri ai 7 metri e dopo questa fase ci saranno le ultime operazioni e verranno portati completamente in superficie". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sub italiani morti alle Maldive: nella ricostruzione l'errore fatale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE, PARLA UN TESTIMONE: ERANO A POCHI METRI DA NOI, POI… Sullo stesso argomento Cinque italiani morti alle Maldive, ricerche ad alto rischio nella grottaMalè, 16 maggio 2026 – Nuova immersione oggi, sabato 16 maggio, per recuperare i corpi dei sub italiani morti ieri alle Maldive. Italiani morti alle Maldive, “recuperati corpi di due sub individuati nella grotta”(Adnkronos) – Sono stati recuperati i primi due dei quattro corpi dei sub italiani individuati ieri in una grotta sottomarina alla Maldive, morti... Le immagini dell'operazione di recupero dei corpi dei subacquei italiani morti in una grotta sottomarina alle Maldive. I corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, del neo laureato Federico Gualtieri e della ricercatrice Murie x.com Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit Italiani morti alle Maldive, recuperati corpi di due sub individuati nella grottaLo riferiscono fonti locali. Gli altri due corpi, come anticipato nelle scorse ore, dovrebbero essere recuperati domani ... adnkronos.com Italiani morti alle Maldive, recuperati due dei quattro corpi dei sub. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani morti alle Maldive, individuati i 4 corpi: il recupero tra oggi e domani. LIVE ... tg24.sky.it