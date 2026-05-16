Cinque italiani morti alle Maldive ricerche ad alto rischio nella grotta

Nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio, si è svolta una nuova operazione di immersione per recuperare i corpi dei cinque sub italiani deceduti ieri nelle acque delle Maldive. Le ricerche si sono svolte in una grotta marina, con condizioni considerate ad alto rischio. Le autorità hanno coordinato le attività di recupero, che sono continuate nel tentativo di trovare tutti i corpi coinvolti nell’incidente. La zona è stata interessata da una serie di immersioni di soccorso e ispezioni subacquee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui