Cinque italiani morti alle Maldive ricerche ad alto rischio nella grotta
Nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio, si è svolta una nuova operazione di immersione per recuperare i corpi dei cinque sub italiani deceduti ieri nelle acque delle Maldive. Le ricerche si sono svolte in una grotta marina, con condizioni considerate ad alto rischio. Le autorità hanno coordinato le attività di recupero, che sono continuate nel tentativo di trovare tutti i corpi coinvolti nell’incidente. La zona è stata interessata da una serie di immersioni di soccorso e ispezioni subacquee.
Malè, 16 maggio 2026 – Nuova immersione oggi, sabato 16 maggio, per recuperare i corpi dei sub italiani morti ieri alle Maldive. Uno dei cinque corpi, recuperato ieri e successivamente identificato, è di Gianluca Benedetti. La Farnesina riferisce che un’altra immersione dei sommozzatori della guardia costiera (dopo quella effettuata ieri), volta a esplorare i punti di accesso della grotta, è stata effettuata ieri mattina tra le 11.30-12.30 locali. Secondo una prima ricostruzione, la grotta in cui sarebbero entrati i 5 subacquei si divide in tre grandi ambienti collegati da strettoie. L’immersione di oggi è arrivata ad esplorare due dei tre ambienti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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