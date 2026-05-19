Stroncata da un malore improvviso Donatella muore a 60 anni | era mamma di due figlie
Una donna di 60 anni è deceduta improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava a Chiari. Era madre di due figlie e viveva nella stessa città. La notizia ha suscitato tristezza tra le persone vicine, che hanno appreso la notizia nelle ultime ore. La famiglia sta affrontando questo momento difficile e ha già contattato le autorità per le procedure di rito. La salma è stata trasferita presso l'istituto di medicina legale per gli accertamenti di rito.
È morta a causa di un improvviso malore la 60enne Donatella Belloli, madre di due figlie e residente a Chiari. La donna si è sentita male nella tarda mattinata di lunedì 18 maggio, nei pressi di via Amendola. Si è accasciata a terra sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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