Ravenna malore improvviso | muore mamma di 31 anni imprenditrice e sportiva

Da imolaoggi.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

imprenditrice agricola e per oltre un decennio volto noto della pallavolo locale, lLa giovane, originaria di Savarna, è morta venerdì in seguito a un malore che, nel giro di pochi giorni, si è rivelato fatale. Lascia il marito, Stefano Rambelli, in passato anche suo allenatore, e una figlia di soli sette anni. Sui social Rambelli ha lasciato un messaggio che spezza il cuore: “Mi manchi Dada”. Ad accompagnarlo centinaia di messaggi di condoglianze. Secondo quanto riportato dall’edizione domenicale de “Il Resto del Carlino” e “Corriere Romagna”, tutto sarebbe iniziato con sintomi apparentemente riconducibili a un virus intestinale. Già da mercoledì Francisconi aveva accusato i primi disturbi, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, fino alla comparsa di difficoltà respiratorie che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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