Un uomo di 50 anni, operaio impiegato presso un’attività locale, è deceduto a seguito di un malore mentre era a letto. La vittima, padre di due figlie di 18 e 22 anni, ha perso la vita nel suo domicilio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La causa del decesso è stata attribuita a un problema cardiaco.

E’ stato il suo cuore generoso a tradire un cinquantenne operaio della Darsena viareggina, padre di due figlie di 18 e 22 anni. Daniele Corvino è morto nel sonno. All’improvviso, domenica mattina. Si trovava a Volterra nella casa della compagna che era ricoverata in ospedale. E’ stata proprio lei a insospettirsi perché non gli rispondeva al telefono per tutta la mattinata. Ha così mandato una sua amica a controllare. Daniele era ancora a letto. Il volto disteso, quasi sorridente. "Sembrava dormisse.". E invece purtroppo il suo cuore aveva cessato di battere. Daniele era il classico ragazzone cui tutti volevano bene. Amava stare in compagnia e aveva nel calcio la sua grande passione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malore fatale a letto. Operaio muore a 50 anni. Era padre di due figlie

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