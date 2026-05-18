Parla chef Ermanno Muccini falciato a Modena | È stato tutto molto veloce Mi sono ritrovato per terra

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo chef Ermanno Muccini ha raccontato di essere stato investito a Modena, descrivendo l’incidente come molto rapido e improvviso. Ha spiegato di essersi trovato a terra subito dopo l’impatto, con un trauma cranico e abrasioni. Nonostante le ferite, ha riferito di non aver riportato danni gravi e di sentirsi abbastanza bene, anche se ha ancora presente quanto accaduto. L’incidente ha coinvolto un veicolo e un pedone, con i soccorsi chiamati sul posto.

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Trauma cranico e abrasioni, ma "pensando a quello che è successo, non avuto danni gravi, mi sento fortunato", dice una delle vittime falciate a 100 all'ora nel centro di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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