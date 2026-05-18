A Modena, un uomo coinvolto in un incidente stradale ha riferito di aver attraversato la strada dopo il turno di lavoro e di aver notato un'auto che accelerava improvvisamente, entrando nel centro storico a una velocità elevata. Secondo la sua testimonianza, si è reso conto del veicolo al momento del semaforo verde e ha avuto la sensazione che l’automobilista si fosse spinto oltre i limiti consentiti. Uno dei feriti ha dichiarato di essersi sentito fortunato e miracolato per essere uscito illeso dall’accaduto.

“Stavo tornando dal lavoro, avevo attraversato la strada e mi sono reso conto alla partenza del semaforo verde di una macchina che accelerava talmente forte che ho pensato che era matto a entrare in centro storico a questa velocità. Invece dopo mi sono ritrovato per terra. Era molto più grave di quello che sembrava”. Lo racconta Ermanno Muccini, uno dei feriti dell’ investimento di sabato pomeriggio in centro a Modena che, come ha raccontato lui stesso ad alcuni giornalisti dall’ospedale di Baggiovara. L’uomo è ricoverato con “trauma cranico, oculare, dei punti in testa, varie abrasioni: alla fine non ho avuto dei danni così gravi a pensare a quello che è successo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, uno dei feriti: "Tutto molto veloce, mi sento fortunato e miracolato"

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