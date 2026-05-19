Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo di un uomo di 31 anni, accusato di aver investito sette persone nel centro di Modena sabato scorso. L’indagato, identificato come Salim El Koudri, resta in carcere. L’incidente ha coinvolto diverse persone, e al momento si attende l’esito delle indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La procura ha formalizzato le accuse di strage e lesioni aggravate nei confronti dell’uomo.

AGI - Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo di Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per aver travolto con la sua auto sette persone, sabato scorso, nel pieno centro di Modena. L'uomo resta in carcere, in linea con quanto richiesto dalla Procura modenese, la quale non ha comunque contestato le aggravanti della premeditazione e del terrorismo. Durante l'udienza di convalida, El Koudri si è avvalso della facoltà di non rispondere in merito alla dinamica dei fatti poiché ancora in forte stato confusionale. Ha tuttavia collaborato con gli inquirenti fornendo i codici di sblocco del proprio telefono cellulare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Strage Modena, convalidato il fermo: El Koudri resta in cella

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Modena, convalidato arresto El Koudri. Procura non chiede aggravante terrorismo.

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