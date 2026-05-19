A Modena è stato convalidato l’arresto di un uomo di 31 anni, coinvolto in un episodio in cui ha investito la folla con un’auto. La procura ha dichiarato che l’episodio non rientra tra i reati con aggravanti legate al terrorismo. Oggi si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto, in seguito alla quale sono stati adottati i provvedimenti del caso. Le autorità stanno continuando le verifiche per chiarire i dettagli dell’incidente.

L’inchiesta di Modena. Per il 31enne che si è scagliato in auto contro la gente oggi l’udienza di convalida dell’arresto. La procura non chiede l’aggravante per terrorismo. Migliorano i feriti ma quattro sono ancora gravi. Servizio di Raffaella Frullone RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Modena, convalidato arresto di El Koudri. Procura: no aggravante per terrorismo

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