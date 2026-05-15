Mai avrebbe messo in pericolo nostra figlia e gli altri parla il marito della prof Montefalcone | cosa non si spiega sulla tragedia alle Maldive

Il marito della professoressa Monica Montefalcone, tra le cinque vittime italiane della tragedia avvenuta durante un’immersione nelle Maldive, ha dichiarato con fermezza che sua moglie non avrebbe mai rischiato la vita della figlia o di altri giovani. La vicenda ha suscitato grande attenzione, ma finora non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulle cause dell’incidente. La famiglia si dice certa che la loro cara non abbia agito in modo da mettere a repentaglio nessuno.

« Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia o di altri ragazzi ». Lo dice con certezza Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal, due dei cinque italiani che hanno perso la vita durante un’immersione subacquea nelle Maldive. Un luogo che racconta lui, un informatore medico scientifico ora in pensione, era per sua moglie «una seconda casa». Sommacal al Tg4 è pronto a giurare sul senso di responsabilità di sua moglie e sulle sue capacità. Per questo la morte della docente secondo lui non può che essere avvenuta per qualcosa che deve averla colta di sorpresa: «L’unica certezza che ho è che mia moglie è fra le migliori subacquee sulla faccia della terra. 🔗 Leggi su Open.online

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Sto aiutando una madre con una figlia, ha perso il lavoro, sono sole; bene, la generosità. #short

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