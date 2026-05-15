Il marito della docente ha dichiarato che sua moglie era tra le migliori subacquee al mondo e che amava le Maldive, dove si sono sposati. Ha aggiunto che la donna era molto coscienziosa e che qualcosa è successo durante un’immersione in quel luogo. La sua frase si concentra sulla qualità e sull’impegno della donna nel suo hobby, senza fornire dettagli su quanto avvenuto durante l’incidente subacqueo. La vicenda riguarda un’uscita in mare terminata con un episodio ancora da chiarire.

"L'unica certezza che ho è che mia moglie è fra le migliori subacquee sulla faccia della terra. E che è sempre stata una coscienziosa. Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia o di altri ragazzi. Se l'allerta gialla davvero c'era, loro si saranno immersi prima e dev'essere successo qualcosa là sotto. Magari uno è andato in difficoltà, magari le bombole di ossigeno, io non ne ho idea. Ma sono pronto a giurare qualunque cosa sui comportamenti di Monica". Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, non ha dubbi. Il giorno dopo la tragedia alle Maldive in cui sono morti 5 italiani, Sommacal, condivide con Repubblica i dubbi su... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il marito della prof Montefalcone: "Era tra le migliori sub. È successo qualcosa là sotto. Amava le Maldive: ci siamo sposati là"

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