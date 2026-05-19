Strage di via Emilia il racconto dell' infermiera che ha soccorso la turista investita VIDEO

Un'infermiera presente in via Emilia Centro ha raccontato i momenti in cui ha soccorso la turista investita, poco distante dal punto in cui un'auto ha investito sette persone e si è fermata. La scena si è svolta vicino al luogo dell'incidente, che ha causato numerosi feriti. La testimonianza ripercorre le prime operazioni di assistenza e le azioni di soccorso svolte sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui