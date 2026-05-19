Strage di via Emilia il racconto dell' infermiera che ha soccorso la turista investita VIDEO

Da modenatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'infermiera presente in via Emilia Centro ha raccontato i momenti in cui ha soccorso la turista investita, poco distante dal punto in cui un'auto ha investito sette persone e si è fermata. La scena si è svolta vicino al luogo dell'incidente, che ha causato numerosi feriti. La testimonianza ripercorre le prime operazioni di assistenza e le azioni di soccorso svolte sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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C'era anche lei in via Emilia Centro a pochi passi da dove l'auto ha terminato la propria corsa dopo aver falciato sette persone. Viktoriya Prudka, di origine ucraina, infermiera della Pneumologia del Policlinico di Modena: la professionista non ha perso tempo e si è immediatamente prodigata per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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