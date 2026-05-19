Un'infermiera ha raccontato i momenti in cui ha prestato soccorso a una donna investita a Modena. La turista tedesca è stata colpita da un'auto in corsa e ha riportato gravi ferite alle gambe. Dopo l'incidente, sono state amputate entrambe le gambe della donna. L'infermiera ha descritto le procedure di primo soccorso e le operazioni di assistenza che ha svolto sul luogo dell'incidente. L'episodio ha coinvolto anche altre persone presenti e le autorità intervenute sul posto.

Alla turista tedesca sono state amputate entrambe la gambe, dopo che la corsa folle dell'auto di Salim El Koudri l'ha travolta nella strage di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il racconto dell'infermiera che ha salvato la donna falciata a Modena

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