Strage di via D' Amelio la Cassazione | le indagini sui mandanti esterni devono andare avanti

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della procura di Caltanissetta contro un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari datata 19 dicembre, riguardante le indagini sui mandanti esterni della strage di via D’Amelio. La decisione riguarda le modalità di svolgimento delle indagini e la necessità di continuare a cercare eventuali responsabili esterni coinvolti nell’attentato. La quinta sezione della Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla procura.

La quinta sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla procura di Caltanissetta contro l'ordinanza emessa lo scorso 19 dicembre dal gip Graziella Luparello. Il giudice per le udienze preliminari aveva già respinto per due volte, nell'ambito delle.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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