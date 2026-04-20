Foggia omicidio del personal trainer | eseguita l?autopsia si indaga sul video del killer in bici

A Foggia, è stata effettuata questa mattina l'autopsia sul corpo di un personal trainer di 42 anni, ucciso con quattro colpi di pistola nella sera del 13 aprile in via Caracciolo. Le forze dell'ordine stanno indagando sul video che mostra un uomo in bicicletta, ritenuto possibile responsabile dell'omicidio. La scena del delitto e le immagini raccolte sono al centro delle indagini in corso.

Eseguita questa mattina l'autopsia sul corpo di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso con quattro colpi di pistola la sera del 13 aprile in via Caracciolo a Foggia, mentre portava a spasso il cane. A pochi passi dalla sua abitazione, nel quartiere vicino allo stadio comunale. L’ispezione autoptica è stata svolta presso l’Istituto di Medicina Legale di Foggia dal professor Luigi Cipolloni al quale è stato conferito l’incarico dalla Procura di Foggia. Fondamentali saranno i risultati dell’autopsia che potrebbero dare ulteriori elementi indispensabili alle indagini anche per quanto riguarda la dinamica dell’omicidio. Le indagini Continuano nel frattempo le attività di indagini dei carabinieri che mantengono il più stretto riserbo sugli sviluppi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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