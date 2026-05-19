Strage di Modena i post di Salim El Koudri su Chiara Ferragni e NATO | cosa sappiamo davvero

Le indagini sulla strage di Modena coinvolgono Salim El Koudri, considerato l’autore dell’attacco nel centro cittadino. Nel corso delle indagini sono stati analizzati alcuni post pubblicati da El Koudri, nei quali si fa riferimento a figure pubbliche e a temi internazionali. Tra questi, compaiono commenti relativi a Chiara Ferragni e alla NATO. Le autorità stanno verificando se tali contenuti abbiano un collegamento diretto con il gesto compiuto. La vicenda è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine e delle indagini giudiziarie.

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