Strage di Modena i post di Salim El Koudri su Chiara Ferragni e NATO | cosa sappiamo davvero
Le indagini sulla strage di Modena coinvolgono Salim El Koudri, considerato l’autore dell’attacco nel centro cittadino. Nel corso delle indagini sono stati analizzati alcuni post pubblicati da El Koudri, nei quali si fa riferimento a figure pubbliche e a temi internazionali. Tra questi, compaiono commenti relativi a Chiara Ferragni e alla NATO. Le autorità stanno verificando se tali contenuti abbiano un collegamento diretto con il gesto compiuto. La vicenda è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine e delle indagini giudiziarie.
Le indagini su Salim El Koudri, l’uomo responsabile della strage nel centro di Modena, stanno portando alla luce dettagli che delineano un profilo di profonda instabilità psichica: Il suo legale, l’avvocato Fausto Giannelli, descrive un quadro di estrema confusione mentale, evidenziato da una scia di comunicazioni digitali tanto bizzarre quanto inquietanti, che gli inquirenti stanno faticosamente ricomponendo Da un lato, come riporta Il Resto del Carlino, El Koudri inviava email alle basi Nato non solo per informarsi sull’arruolamento, ma chiedendo con un’insistenza quasi infantile dettagli sui menù delle mense militari; dall’altro, sfogava sui social il proprio livore contro Chiara Ferragni e chiunque accumulasse ricchezze in modo da lui giudicato “immeritato”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Tentata strage a Modena: si parla di nuovo di immigrazione… ma centra
Sullo stesso argomento
Modena, la procura non contesta l’aggravante del terrorismo per El Koudri. Deliri anche su Nato e Chiara FerragniSi è presentato davanti al gip per l’udienza di convalida, ma Salim El Koudri non ha detto nulla in merito ai fatti di sabato, quando a Modena si è...
Strage di Modena, le testimonianze su Salim El Koudri: "Pieno di rabbia, aveva scatti d'ira, era un solitario totale"Anche i vicini confermano un crescente nervosismo: "Non salutava più, era nervosissimo.
Strage di Modena, l'avvocato di Salim: Chiara Ferragni? Ce l'aveva con lei perché ricca immeritatamente secondo lui: Le parole di Fausto Gianelli, difensore del 31enne Salim El Koudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ha fornito le… dlvr.it/TScQF3 ? x.com
Scampata alla strage di sabato a Modena, 24enne lancia un appello: Cerco chi mi ha salvata, spinta via dall'auto che arrivava. In un mondo con così tanta violenza, è bello vedere esempi di umanità e coraggio. #ANSA facebook
Strage di Modena: la storia dell'infermità mentale non regge più. reddit
El Koudri, la Procura di Modena non chiede l’aggravante di terrorismo: confermata l’accusa di strage e di lesioni gravissimeEl Koudri, la Procura di Modena non chiede l'aggravante di terrorismo: confermata l'accusa di strage e di lesioni gravissime ... blitzquotidiano.it
Strage di Modena: Non c'era una valutazione di pericolosità per SalimLa vicesindaca di Modena Maletti: Il ragazzo è stato seguito dalla servizi di Salute Mentale fino al 2024 partecipava a incontri. Partecipava a incontri per una problematica di tipo relazionale, ma h ... ilrestodelcarlino.it