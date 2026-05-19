Strage di Modena i post di Salim El Koudri su Chiara Ferragni e NATO | cosa sappiamo davvero

Da cinemaserietv.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sulla strage di Modena coinvolgono Salim El Koudri, considerato l’autore dell’attacco nel centro cittadino. Nel corso delle indagini sono stati analizzati alcuni post pubblicati da El Koudri, nei quali si fa riferimento a figure pubbliche e a temi internazionali. Tra questi, compaiono commenti relativi a Chiara Ferragni e alla NATO. Le autorità stanno verificando se tali contenuti abbiano un collegamento diretto con il gesto compiuto. La vicenda è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine e delle indagini giudiziarie.

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Le indagini su Salim El Koudri, l’uomo responsabile della strage nel centro di Modena, stanno portando alla luce dettagli che delineano un profilo di profonda instabilità psichica: Il suo legale, l’avvocato Fausto Giannelli, descrive un quadro di estrema confusione mentale, evidenziato da una scia di comunicazioni digitali tanto bizzarre quanto inquietanti, che gli inquirenti stanno faticosamente ricomponendo Da un lato, come riporta Il Resto del Carlino, El Koudri inviava email alle basi Nato non solo per informarsi sull’arruolamento, ma chiedendo con un’insistenza quasi infantile dettagli sui menù delle mense militari; dall’altro, sfogava sui social il proprio livore contro Chiara Ferragni e chiunque accumulasse ricchezze in modo da lui giudicato “immeritato”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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