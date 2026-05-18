Strage di Modena le testimonianze su Salim El Koudri | Pieno di rabbia aveva scatti d' ira era un solitario totale
Le testimonianze dei vicini e alcune fonti vicine al caso descrivono Salim El Koudri come una persona caratterizzata da rabbia e scatti d'ira frequenti, oltre a un atteggiamento molto solitario. Nei giorni precedenti alla tragedia, alcuni hanno notato un crescente nervosismo: l'uomo non salutava più i vicini, mostrava segni di agitazione e si spostava frequentemente in auto, spesso in modo nervoso e irrequieto. Questi dettagli sono stati raccolti in queste ore dagli investigatori impegnati a ricostruire gli ultimi giorni.
Anche i vicini confermano un crescente nervosismo: "Non salutava più, era nervosissimo. Usciva e rientrava in auto di continuo, sempre agitato. Urlava al telefono per ore con qualcuno" Salim El Koudri, il 31enne marocchino che sabato pomeriggio ha travolto con l’auto i pedoni sulla via Emilia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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