A Modena, l’uomo accusato di aver investito otto persone nel centro della città non ha contestato l’aggravante di terrorismo durante l’udienza di convalida. Presentatosi davanti al giudice, El Koudri non ha fornito spiegazioni riguardo ai fatti di sabato, quando si è lanciato con la sua auto contro la folla, causando ferite a diverse persone. Le indagini continuano a chiarire i dettagli dell’accaduto, mentre si sono diffuse anche notizie su altri temi in ambito internazionale e di attualità.

Si è presentato davanti al gip per l’udienza di convalida, ma Salim El Koudri non ha detto nulla in merito ai fatti di sabato, quando a Modena si è lanciato a tutta velocità con l’auto sui passanti ferendo otto persone, di cui 4 gravemente. Al giudice ha però fornito i codici di sblocco del suo cellulare, che potrà così essere analizzato per approfondire la personalità e il passato del giovane. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia in carcere, ma non ha contestato l’aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Per il momento, dunque, “gli vengono contestate solo le lesioni gravissime”, ha riferito il legale Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena, al termine dell’udienza di convalida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Modena, la procura non contesta l’aggravante del terrorismo per El Koudri. Deliri anche su Nato e Chiara Ferragni

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CASO MODENA: El Koudri tace, ma sblocca il telefono. Crolla l'ipotesi terrorismo

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