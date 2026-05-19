Durante l'udienza di convalida, il 31enne coinvolto nel procedimento non ha risposto alle domande del giudice, limitandosi a fornire i codici di sblocco del cellulare. La procura di Modena ha deciso di non chiedere l'aggravante di terrorismo nel procedimento a suo carico. Il fermo è stato convalidato e l’uomo rimane in carcere in attesa di ulteriori sviluppi. La sua posizione legale si basa ora sulle indagini in corso, che continueranno a raccogliere elementi sulla sua eventuale responsabilità.

Rimarrà in cella Salim El Koudri, il 31enne nato a Seriate che sabato pomeriggio ha investito in auto otto persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il gip al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Koudri ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime ma, al momento, ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.,, E davanti al giudice per... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - La procura di Modena non chiede l'aggravante di terrorismo per El Koudri | Convalidato il fermo, non ha risposto al gip

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Per El Koudri la procura non chiede l'aggravante di terrorismo

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