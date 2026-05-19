Strage al Centro islamico di San Diego | due adolescenti uccidono tre persone e dopo si tolgono la vita

Da lanotiziagiornale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Diego, negli Stati Uniti, due adolescenti hanno aperto il fuoco all’interno di un centro islamico, causando la morte di tre uomini. Dopo aver sparato, i due giovani si sono tolti la vita. La polizia ha confermato il bilancio delle vittime e ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’attacco. La comunità locale si trova a fare i conti con quanto accaduto, mentre le forze dell’ordine stanno analizzando i dettagli dell’incidente.

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Orrore a San Diego, negli Stati Uniti, dove due adolescenti hanno aperto il fuoco presso il Centro islamico della città, uccidendo tre uomini. I due ragazzi, rispettivamente di 17 e 18 anni, dopo l’assalto armato si sono barricati in auto dove si sono tolti la vita. Stando a quanto fanno sapere le autorità della California, tra le vittime dei due killer c’è anche una guardia di sicurezza. Proprio quest’ultimo, con il suo tempesivo intervento che, però, gli è costata la vita, sarebbe riuscito a mettere in fuga gli attentatori, di fatto limitando le perdite umane. A raccontare cos’è successo è il capo della polizia di San Diego, Scott Wahl, secondo cui è stata aperta un’indagine in cui si ipotizza un “crimine d’odio”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

strage al centro islamico di san diego due adolescenti uccidono tre persone e dopo si tolgono la vita
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