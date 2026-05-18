Una sparatoria si è verificata questa mattina nel centro islamico di San Diego, provocando tre deceduti. Le autorità hanno confermato che i responsabili, descritti come due minorenni, si sono tolti la vita dopo l’evento. La polizia sta ancora indagando sui dettagli dell’accaduto e sull’identità delle vittime. La scena si è svolta in un quartiere residenziale vicino alla struttura religiosa, mentre le forze dell'ordine sono intervenute sul posto. Il bilancio resta provvisorio e sono in corso ulteriori verifiche.

San Diego (California, Usa), 18 maggio 2026 – È ancora provvisorio il bilancio della sparatoria avvenuta oggi nel centro islamico di San Diego, in California. Attualmente si contano tre vittime, raggiunte dai proiettili nell’area della moschea di Clairemont, 8 miglia a nord del centro, la più grande della città. “Una situazione terribile – ha commentato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump –. Quello che è accaduto sarà preso in seria considerazione”. I video amatoriali che circolano online mostrano centinaia di mezzi delle forze dell’ordine sul posto. Tre persone uccise, i due assalitori trovati morti in auto. Ad aprire il fuoco sarebbero stati due adolescenti, che poi si sarebbero tolti la vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sparatoria al centro islamico di San Diego. Tre morti in California, suicidi i killer. “Sono due ragazzini”

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Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego. Si temono vittime, operazione polizia in corso

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