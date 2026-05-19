Sparatoria al centro islamico di San Diego 17enne e 18enne uccidono 3 persone e si suicidano | Crimine d’odio

Una sparatoria si è verificata in un centro islamico di San Diego, causando tre morti e due feriti. Le vittime sono una guardia di sicurezza e due membri dello staff del complesso. Due giovani di 17 e 18 anni sono stati trovati all’interno di un’auto con ferite da arma da fuoco autoinflitte e sono deceduti poco dopo. La polizia ha definito l’episodio un crimine d’odio, mentre le autorità stanno indagando sulle ragioni alla base dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Le tre vittime sono una guardia di sicurezza e due membri dello staff del complesso. I due ragazzi trovati in un’auto con colpi di arma da fuoco autoinflitti. La polizia li stava già cercando dopo che la madre del 17enne aveva denunciato che erano spariti con tre armi. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sparatoria al centro islamico di San Diego, i due sospetti autori trovati morti | GR 19 maggio |... Sullo stesso argomento Usa, sparatoria in un Centro Islamico a San Diego: colpite diverse personeLa polizia di San Diego sta intervenendo in seguito a una sparatoria in corso presso il Centro Islamico di San Diego. Sparatoria in centro islamico a San Diego, si temono vittime(Adnkronos) – Una sparatoria presso il centro islamico di San Diego, in California, ci sarebbero diverse vittime. Sparatoria al centro islamico di San Diego. 2 morti e 1 poliziotto ferito. Non si sa nient'altro al momento. x.com San Diego, sparatoria in un centro islamico: chi erano i due killer suicidi di 17 e 18 anni. In auto un biglietto contro l'IslamSecondo una fonte delle forze dell'ordine, citata dal New York Post, i presunti autori della sparatoria che ha causato la morte di tre persone fuori da una moschea di San Diego sono ... ilgazzettino.it Sparatoria al Centro Islamico di San Diego: chi erano i due attentatori di 17 e 19 anniDue giovani armati hanno aperto il fuoco nel Centro Islamico di San Diego: messaggi anti-islamici e simboli nazisti rafforzano la pista dell’odio religioso. notizie.it