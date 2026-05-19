Nella zona di San Diego si è verificata una sparatoria presso una moschea. Nell’auto dei presunti responsabili sono stati trovati messaggi contro l’Islam, una tanica di benzina con un adesivo delle SS naziste e un biglietto di addio. Le autorità stanno indagando sui motivi dell’attacco e sui materiali rinvenuti, che sembrano indicare possibili intenti intimidatori o violenti. La scena si configura come un episodio di violenza legata a tensioni religiose e ideologiche.

Messaggi anti-islamici, una tanica di benzina con un visibile adesivo delle SS naziste e un biglietto di addio. Sono gli elementi che hanno raccolto gli investigatori nell’auto dove sono stati rinvenuti i due aggressori, poi deceduti, del centro islamico a San Diego che ha causato almeno tre morti. Lo riporta il New York Times, sottolineando che uno dei due sospettati ha prelevato un’arma dalla casa dei genitori poco prima dell’attacco. I due presunti autori della strage sono stati identificati come Cain Clark, di 17 anni, e Caleb Velasquez, di 18 anni. Il presidente statunitense Donald Trump è intervenuto poco dopo la diffusione della notizia, durante un evento alla Casa Bianca, parlando di “una situazione terribile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria alla moschea di San Diego, trovati messaggi anti-islam e adesivi delle SS naziste nell’auto degli attentatori

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Trump Calls San Diego Mosque Shooting Terrible As FBI Probes Possible Hate Crime Attack |

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