Strada bloccata con due auto poi i colpi di mazza contro la vetrina | svaligiato il negozio Expert di Terrasini
Una strada è stata bloccata da due auto, poi sono stati sfondati i vetri di un negozio con dei colpi di mazza. È avvenuto un furto in un punto vendita di Terrasini, portato a termine da sette persone incappucciate che sono arrivate a bordo di due veicoli, successivamente risultate rubate. Le auto hanno fermato la strada, consentendo il furto nel negozio, che è stato svaligiato durante l’azione. Non ci sono ancora dettagli su eventuali arresti o fermati.
E' stato un colpo pianificato nei minimi dettagli, messo a segno da una banda composta da sette persone, tutte incappucciate e arrivate a bordo di due macchine, poi risultate rubate, con cui hanno bloccato la strada e svaligiato un negozio. Un furto è stato messo a segno la scorsa notte nel punto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Six hurt after shooting at VFW during prom after party, police suspect multiple shooters
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