Strada bloccata con due auto poi i colpi di mazza contro la vetrina | svaligiato il negozio Expert di Terrasini

Una strada è stata bloccata da due auto, poi sono stati sfondati i vetri di un negozio con dei colpi di mazza. È avvenuto un furto in un punto vendita di Terrasini, portato a termine da sette persone incappucciate che sono arrivate a bordo di due veicoli, successivamente risultate rubate. Le auto hanno fermato la strada, consentendo il furto nel negozio, che è stato svaligiato durante l’azione. Non ci sono ancora dettagli su eventuali arresti o fermati.

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