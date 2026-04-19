Colpi di pistola contro la vetrina di un negozio nella zona del Fortino | indagini in corso

Nella zona del Fortino piazza, un negozio di abbigliamento sportivo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola che hanno danneggiato la vetrina. L'episodio è avvenuto ieri e le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica e identificare eventuali responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'azione. La scena è stata ispezionata dalle forze dell'ordine che stanno analizzando le prove raccolte.

Una raffica di colpi di pistola è stata esplosa la scorsa contro la vetrina di un negozio di abbigliamento sportivo nella zona del Fortino piazza. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura e la polizia scientifica, che ha effettuato i primi rilievi. Sono in corso indagini.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Goditi 8 ore di DETROIT BECOME HUMAN | Gameplay Completo Notizie correlate Leggi anche: Napoli e Giugliano, 2 feriti a colpi di pistola nella notte: indagini in corso Leggi anche: Salento, colpi di pistola contro lo studio di un dentista: indagini in corso Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sam Altman ancora sotto attacco: colpi di pistola contro la sua abitazione; Trenta colpi di kalashnikov contro un'autorimessa, notte di paura a Sferracavallo; Colpi di pistola nella notte ad Aprilia, nel mirino un bar e un condominio; Colpi di pistola a piombini contro un'auto in corsa: la segnalazione choc. Catania, colpi d'arma da fuoco contro un negozio nella zona di piazza PalestroRaffica di colpi di pistola calibro 9x21 sono stati esplosi nel corso della notte appena trascorsa contro la vetrina di un negozio di abbigliamento sportivo e scarpe nella zona di piazza Palestro. Sul ... msn.com Colpi di pistola contro le abitazioni dei clan rivali, 6 arrestiL'attività di indagine scaturisce dal rinvenimento di colpi di arma da fuoco esplosi la notte del 7 dicembre 2024 contro un'abitazione ... grandangoloagrigento.it Foggia - Prima domenica senza il 42enne ucciso a colpi di pistola: la città si raccoglie nel dolore mentre proseguono le indagini. Funerali possibili già mercoledì 22 aprile. https://www.antennasud.com/foggia-commozione-per-dino-carta-fiori-e-preghiere-nel-lu - facebook.com facebook Asti, uccide a colpi di roncola l'ex moglie e il suo nuovo compagno e poi si toglie la vita lanciandosi dalle mura del Castello di Cossombrato x.com