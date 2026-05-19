Storia e memoria del Novecento dalla Regione oltre 400mila euro | ecco i progetti finanziati nel riminese
La Regione Emilia-Romagna ha stanziato oltre 400 mila euro per finanziare diversi progetti nel riminese, relativi alla storia e alla memoria del Novecento. Questi interventi sono stati selezionati attraverso il bando 2026, dedicato a promuovere iniziative che coinvolgono il patrimonio storico e culturale della regione. I progetti, ammessi al finanziamento, coinvolgono diverse realtà locali e mirano a preservare e valorizzare gli eventi e le testimonianze di quel periodo. La somma assegnata rappresenta un sostegno concreto alle attività culturali e alla memoria collettiva.
“I progetti finanziati con oltre 400 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando 2026 dedicato alla storia e alla memoria del Novecento rappresentano un investimento concreto sulla crescita civile e culturale delle nostre comunità, con una particolare attenzione ai percorsi di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
TORBIERA DEL SEBINO - Riserva Naturale Torbiere del Sebino - Lago D'Iseo (BS)
Sullo stesso argomento
L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi in Appennino: al via 44 progetti finanziati dalla Regione con 385mila euroCon 21 candidature presentate da Comuni e da un’Unione montana si è chiusa la prima finestra del terzo bando regionale per le pluriclassi.
La Regione Lazio stanzia 44 milioni di euro per le Ater. Ecco l'elenco completo dei progetti finanziatiUna pioggia di milioni per intervenire sull'edilizia pubblica e sociale e riqualificare a livello energetico le case popolari.
La storia architettonica di San Siro racchiude il suo valore identitario ed è ciò che lo rende unico non solo per la memoria collettiva delle due squadre di Milano ma anche per il cosiddetto brand dell’intera Serie A. x.com
[WORKSHOP] Come si governa un territorio senza conoscerne la storia? È la domanda al centro del workshop La memoria del territorio. Fonti, metodi e dati geostorici per la pianificazione territoriale, in programma il 21 e 22 maggio presso il Dipartimento di facebook
I modelli locali sono solo metà della storia. Voglio anche la memoria degli agenti locali reddit
Note a margine del mio dolore, una storia di memoria tra assenze rumorose e presenze luminose: Cinzia Cognetti ci porta a scoprire i retroscena del suo libroUn racconto in cui passato e presente si intrecciano, nella ricerca di risposte di una figlia che deve fare i conti con trascorsi familiari che, d’improvviso, le pone davanti misteriosi segreti. rtl.it
Alessandro Vanoli: La storia non è la memoria, serve per interpretare la complessità del presenteAlessandro Vanoli, la storia è tornata oggi ad avere un ruolo rilevante? È vero, ma più sul piano politico che nel dibattito pubblico. È una leva utilizzata un po’ in tutto il mondo, specie da certi ... corrieredibologna.corriere.it