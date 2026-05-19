Storia e memoria del Novecento dalla Regione oltre 400mila euro | ecco i progetti finanziati nel riminese

Da riminitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato oltre 400 mila euro per finanziare diversi progetti nel riminese, relativi alla storia e alla memoria del Novecento. Questi interventi sono stati selezionati attraverso il bando 2026, dedicato a promuovere iniziative che coinvolgono il patrimonio storico e culturale della regione. I progetti, ammessi al finanziamento, coinvolgono diverse realtà locali e mirano a preservare e valorizzare gli eventi e le testimonianze di quel periodo. La somma assegnata rappresenta un sostegno concreto alle attività culturali e alla memoria collettiva.

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“I progetti finanziati con oltre 400 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando 2026 dedicato alla storia e alla memoria del Novecento rappresentano un investimento concreto sulla crescita civile e culturale delle nostre comunità, con una particolare attenzione ai percorsi di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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