Treni soppressi bus sostitutivi inadeguati | pendolari costretti a partire in taxi o trovare alloggio in albergo

Nelle ultime settimane, molti pendolari affrontano disagi a causa di treni cancellati e bus sostitutivi che non soddisfano le esigenze di mobilità. Alcuni sono costretti a ricorrere a taxi per recarsi al lavoro, mentre altri devono trovare alloggio in hotel per evitare di arrivare in ritardo. Il comitato spontaneo

Pendolari di serie B. Ne sono strasicuri, a causa di tutto quello che devono affrontare sulla loro pelle, i tanti pendolari che fanno parte del comitato spontaneo "Vita da pendolari in Umbria". Non solo treni in direzione Umbria da Roma sulla linea lenta per favorire gli altri collegamenti sulla.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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“Treni soppressi a sorpresa tra Mazara e Trapani e non ci danno nessuna spiegazione’” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook