Giulio Pellizzari ha partecipato alla cronometro individuale del Giro d’Italia 2026, riuscendo a completare la prova con un buon risultato. Durante la gara, ha affrontato alcuni problemi di stomaco causati dalla salita a Corno alle Scale, ma si è difeso bene e ha dichiarato di sentirsi meglio. La sua prestazione è stata giudicata positiva, considerando le difficoltà incontrate. Pellizzari ha poi espresso la volontà di guardare avanti e proseguire la stagione con impegno.

Giulio Pellizzari è riuscito a difendersi egregiamente nell’ unica cronometro individuale prevista al Giro d’Italia 2026, reagendo in maniera brillante ai problemi di stomaco che lo avevano afflitto durante la salita a Corno alle Scale di domenica pomeriggio. Il giorno di riposo è servito al giovane talento marchigiano per recuperare un po’ di energie e per non affondare nell’esigente prova contro il tempo, snodatasi lungo 42 km completamente pianeggianti tra Viareggio e Massa. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe sembra essersi lasciato alle spalle la crisi del fine settimana, che tra l’altro aveva fatto seguito al fuori giro profuso per... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Sto meglio, la cronometro è andata piuttosto bene”: Giulio Pellizzari si difende contro le lancette e guarda avanti

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