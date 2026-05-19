Quando parte Giulio Pellizzari oggi cronometro Giro d’Italia 2026 | orario esatto tv streaming

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la cronometro individuale del Giro d’Italia 2026, con partenza da Viareggio e arrivo a Massa, lunga 42 chilometri. Il corridore in prima fila, alfiere della squadra Red Bull – BORA – hansgrohe, è attualmente nona nella classifica generale. La sua partenza è prevista per le ore 16. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. La cronometro rappresenta una fase decisiva della corsa, con numerosi appassionati che seguiranno l’evento.

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Giulio Pellizzari, alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe, è nono nella classifica generale del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, e nella cronometro individuale, con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa, dopo 42 km, il corridore prenderà il via alle ore 16.07. La partenza del primo corridore è prevista alle ore 13.15, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, è calcolato attorno alle ore 17.15 circa. La decima tappa del Giro d’Italia 2026 verrà trasmessa in diretta tv da Rai Sport HD fino alle 14.05, poi su Rai 2 HD, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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