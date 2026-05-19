Quando parte Giulio Pellizzari oggi cronometro Giro d’Italia 2026 | orario esatto tv streaming

Oggi si svolge la cronometro individuale del Giro d’Italia 2026, con partenza da Viareggio e arrivo a Massa, lunga 42 chilometri. Il corridore in prima fila, alfiere della squadra Red Bull – BORA – hansgrohe, è attualmente nona nella classifica generale. La sua partenza è prevista per le ore 16. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. La cronometro rappresenta una fase decisiva della corsa, con numerosi appassionati che seguiranno l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui