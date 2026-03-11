Salute | disturbi alimentari contro stigma e pregiudizi al via campagna ministero

Il ministero della Salute ha avviato una campagna nazionale per sensibilizzare sui disturbi alimentari, con lo slogan

'Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso'. E' lo slogan della campagna nazionale di sensibilizzazione sui disturbi alimentari promossa dal ministero della Salute in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto lilla che si celebra il 15 marzo. I messaggi della campagna, si legge in una nota del dicastero, "sono diretti a contrastare stigma e pregiudizi e a ricordare che i disturbi della nutrizione sono patologie complesse, che richiedono ascolto, cura e supporto professionale". La campagna, realizzata dalla Direzione generale dei Corretti stili di vita in collaborazione con la Direzione generale...

