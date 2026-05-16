Harry e Meghan realizzano un film di guerra su Netflix con lo sceneggiatore di Steven Spielberg
Il lungometraggio racconta l’esperienza di Jowett al comando della Compagnia Easy, un’unità militare che nel 2006 sopravvisse a un cruento assedio di 21 giorni da parte dei talebani. Secondo quanto anticipato da Deadline, i Sussex collaboreranno con Matt Charman, sceneggiatore britannico candidato all’Oscar per Il ponte delle spie di Steven Spielberg. Questo nuovo progetto arriva in un momento cruciale per il futuro della coppia nell’industria cinematografica. Dopo la scadenza del loro ricco contratto iniziale quinquennale con Netflix, il rapporto tra i duchi e la piattaforma di streaming è stato ristrutturato sotto forma di un accordo di diritto di prelazione, che garantisce a Netflix la priorità nell’acquisizione di qualsiasi contenuto da loro prodotto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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