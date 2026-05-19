A partire dal 2028, nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco si comincerà a produrre un’auto elettrica di dimensioni compatte e a basso costo. La casa automobilistica ha annunciato che la produzione di questo nuovo modello avverrà nello stabilimento campano, senza fornire ulteriori dettagli sul design o le caratteristiche tecniche. La decisione fa parte di un piano più ampio di sviluppo di veicoli elettrici, che coinvolge anche altri impianti europei del gruppo.

A partire dal 2028 nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco si inizierà a produrre una nuova auto elettrica “compatta ed economicamente accessibile”. Lo ha annunciato lo stesso gruppo automobilistico nella giornata di oggi, martedì 19 maggio, mentre cresce l’attesa per il nuovo Piano industriale, che l’amministratore delegato Antonio Filosa presenterà dopodomani durante l’Investor Day ad Auburn Hills, nel Michigan. Non è ancora stato reso noto sotto quale marchio sarà assemblato il nuovo modello a batterie, che fa parte di un nuovo progetto dell’azienda denominato “E-Car”, dove la lettera “E” sta per “Europea, Emozione, Elettrica ed Ecosostenibile”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stellantis: “Produrremo un’auto elettrica low cost a Pomigliano”

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STELLANTIS: SEMBRA UN BRUTTO SCHERZO MA NON LO È

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