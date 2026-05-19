A Pomigliano una nuova auto elettrica da 15mila euro | la promessa di Stellantis per evitare il declino

A Pomigliano d'Arco, Stellantis ha annunciato la produzione di una nuova vettura elettrica di piccole dimensioni con un prezzo di circa 15 mila euro. La decisione riguarda un modello destinato a un segmento di auto economiche e compatte. La casa automobilistica ha mantenuto riserbo sulle altre novità e aspetta ancora il momento di presentare ufficialmente il nuovo piano industriale, previsto per il 21 maggio. La produzione di questo veicolo rappresenta un passo importante per l’azienda nel settore delle auto elettriche.

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A Pomigliano si produrrà una nuova piccola autovettura elettrica con un target di prezzo contenuto. Lo ha annunciato Stellantis, che continua a far filtrare con parsimonia le novità mentre diminuisce l'attesa per il lancio del nuovo piano industriale, che sarà presentato il 21 maggio durante. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nuova Fiat Pandina Prezzo Inferiore Ai 15 Mila Euro Sullo stesso argomento Stellantis: a Pomigliano partirà nel 2028 la nuova E-Car elettrica? Domande chiave Come farà Stellantis a rendere l'elettrico accessibile a tutti? Quali impatti avrà il progetto E-Car sull'occupazione in Campania?... Stellantis: “Produrremo un’auto elettrica low cost a Pomigliano”A partire dal 2028 nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco si inizierà a produrre una nuova auto elettrica “compatta ed economicamente... Stellantis: sindaco Pomigliano, 'nuova E-car notizia positiva per la città'L'annuncio di Stellantis sull'assegnazione a Pomigliano della nuova e-car elettrica rappresenta senza dubbio una notizia importante e positiva per la nostra città, per lo stabilimento e per migliaia ... ansa.it Pomigliano, il sindaco di Pomigliano: E-car, sì. Ma l’indotto non resti a seccoPomigliano – L’annuncio di Stellantis sull’assegnazione a Pomigliano della nuova e-car rappresenta senza dubbio una notizia importante e positiva per la ... cronachedellacampania.it La serata a Torino con il club TosTo è stata davvero bella: , tante risate e una splendida chiacchierata. Ma ora voglio parlarvi di un’altra cosa che mi ha fatto molto piacere. Stamattina, al , in qualità di x.com