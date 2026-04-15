Nuova Tesla Model 2 2026 | la baby elettrica nascerà in Cina

La Tesla Model 2, ancora priva di un nome ufficiale, è uno dei progetti più discussi della casa automobilistica. Attualmente si sa che il veicolo nascerà in Cina e che il suo sviluppo ha attraversato diversi rinvii, cancellazioni e ripensamenti nel corso degli ultimi anni. La data di uscita prevista è per il 2026, ma i dettagli sulla vettura restano ancora poco chiari.

La cosiddetta “Tesla Model 2” (nome non ufficiale) è ancora oggi uno dei progetti più confusi di Tesla: tra rinvii, cancellazioni e ritorni di fiamma. Di seguito il punto aggiornato al 2026 su arrivo, produzione e caratteristiche Quando arriva davvero?. Le ipotesi più recenti parlano di lancio non prima del 2026. Alcune fonti indicano inizio produzione tra fine 2025 e 2026. Tuttavia, secondo indiscrezioni molto recenti: il progetto originale da 25.000$ è stato cancellato nel 2024. ma nel 2026 Tesla starebbe lavorando a una nuova compatta economica (forse SUV).. In pratica: non esiste ancora una data ufficiale certa, e il progetto è in continua evoluzione.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Tesla Model 2 2026: la baby elettrica nascerà in Cina 2026 Tesla Model 2 - The $25,000 Electric Car That Changes Everything! Lucid, la rivale di Tesla Model Y nascerà nel 2027 in Arabia SauditaAnche l’Arabia Saudita entra ufficialmente nel gruppo dei Paesi produttori di auto, attraverso una vettura elettrica destinata a competere nientemeno... Dieci anni di Tesla Model 3, la prima elettrica "economica"Il 31 marzo 2016 Elon Musk presentava ufficialmente la Tesla Model 3, prima auto elettrica "economica" prodotta in grandi numeri.