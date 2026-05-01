Ritirati i licenziamenti Trasnova salvi i 53 lavoratori della Stellantis di Pomigliano

La Regione Campania ha comunicato che sono stati ritirati i licenziamenti collettivi annunciati alcuni giorni fa presso l’azienda Trasnova. La decisione permette ai 53 lavoratori della sede di Pomigliano di ricevere la cassa integrazione per cessazione attività fino al 31 dicembre. La sospensione delle procedure di licenziamento avviene a poche ore dalla comunicazione ufficiale delle riduzioni di personale.

Lo ha annunciato la Regione Campania: concessa la cassa integrazione per cessazione attività fino al 31 dicembre a poche ore dal licenziamento collettivo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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