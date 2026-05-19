Stellantis il futuro di Pomigliano è elettrico | la nuova e-car verrà prodotta dal 2028
Stellantis ha annunciato che, a partire dal 2028, nello stabilimento di Pomigliano verranno realizzate nuove vetture elettriche compatte e a prezzi accessibili. La decisione riguarda la produzione di un modello completamente elettrico, destinato a entrare in linea con le strategie dell’azienda per il mercato delle auto a zero emissioni. La produzione di questi veicoli cambierà il profilo dello stabilimento, che fino ad ora si occupava di altri modelli.
Stellantis produrrà nello stabilimento di Pomigliano le nuove e-car, auto elettriche compatte ed economicamente accessibili. Le prime vetture usciranno dalla fabbrica campana nel 2028, con "volumi produttivi significativi", secondo quanto annunciato dal gruppo.Il progetto riguarda un veicolo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Il futuro di Stellantis in Italia dipende da queste tre fabbriche
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