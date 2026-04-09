Ricerca sanitaria Parma protagonista | sei progetti finanziati nel bando nazionale
Parma si distingue come centro di eccellenza nella ricerca sanitaria in Emilia-Romagna, grazie a sei progetti che hanno ottenuto finanziamenti nel Bando ricerca finalizzata 2024. La città continua a rafforzare il suo ruolo nel settore, con iniziative che coinvolgono diversi ambiti della medicina e della sanità. I progetti, approvati tramite il finanziamento pubblico, si concentrano su studi e innovazioni nel campo sanitario.
Parma si conferma tra i territori chiave della ricerca sanitaria in Emilia-Romagna, con sei progetti finanziati nell’ambito del Bando ricerca finalizzata 2024. Un risultato che rafforza il ruolo del sistema sanitario locale all’interno di una regione che si posiziona al vertice nazionale per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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