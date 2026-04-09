Ricerca sanitaria Parma protagonista | sei progetti finanziati nel bando nazionale

Parma si distingue come centro di eccellenza nella ricerca sanitaria in Emilia-Romagna, grazie a sei progetti che hanno ottenuto finanziamenti nel Bando ricerca finalizzata 2024. La città continua a rafforzare il suo ruolo nel settore, con iniziative che coinvolgono diversi ambiti della medicina e della sanità. I progetti, approvati tramite il finanziamento pubblico, si concentrano su studi e innovazioni nel campo sanitario.