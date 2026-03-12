Nel Sannio, il rappresentante della Lega annuncia che oltre 40 progetti sono stati finanziati dal Ministero, sottolineando il risultato come un successo per il territorio. La dichiarazione arriva in un momento di particolare attenzione alle iniziative locali, con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo e migliorare i servizi pubblici. Il politico evidenzia la vicinanza del Governo alle esigenze della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Governo dimostra ancora una volta la sua vicinanza concreta al Sannio”. Così il Coordinatore provinciale della Lega, Domenico Parisi, nell’esprimere profondo plauso per il riconoscimento di ingenti risorse destinate alla provincia sannita, da parte del Governo centrale, nell’ambito del Piano nazionale per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. “Vedere oltre 40 progetti dichiarati conformi – insiste Parisi – è un risultato straordinario che premia la capacità di programmazione dei nostri amministratori locali. Alcuni interventi saranno finanziati immediatamente, mentre altri lo saranno a scivolamento, ma il dato politico e tecnico è chiaro: il territorio cresce e si mette in sicurezza grazie a una sinergia vincente tra enti locali e Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sannio, Parisi (Lega) “Oltre 40 progetti finanziati dal Ministero, un successo per il territorio”

